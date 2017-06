«Il faudra rester concentrés face au Togo pour éviter les erreurs»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 71 lecture(s)

Commentant sur la zone mixte la victoire des Verts face à la Guinée, l’attaquant Hilal Soudani l’a qualifiée de motivante pour l’équipe.

Il ajoutera que l’équipe nationale doit réussir un bon résultat face au Togo pour entamer les éliminatoires de la CAN de la meilleure manière possible et assurer leurs chances d’arracher la qualification. «La victoire face à la Guinée, après plusieurs mois d'absence, nous motive à nous donner à 100% face Togo pour bien débuter les qualifications à la CAN-2019. Face au Togo, il faudra rester plus concentrés et éviter de commettre les mêmes erreurs», a-t-il déclaré. Questionné sur la relation de travail avec le nouvel entraîneur Lucas Alcaraz, Soudani a affirmé que c’était aux joueurs de lui faciliter la tâche pour réussir sa mission : «Concernant le nouveau coach, je pense que c'est à nous, les anciens, de lui faciliter la tâche en l'aidant à bien s'intégrer au groupe», a dit l’ex-pensionnaire de l’ASO.

M. L.