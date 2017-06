«Démarrer la compétition par une victoire»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 78 lecture(s)

Pour le milieu de terrain des Verts, Adlen Guedioura, la victoire acquise en amical face à la Guinée a fait du bien à l’équipe, après sa dernière décevante participation à la CAN où elle a été éliminée dès le premier tour.

Pour le pensionnaire du FC Middlesbrough l’objectif à présent est de battre le Togo, ce soir, pour bien démarrer les éliminatoires de la CAN 2019 qu’abritera le Cameroun et disputer les prochains matchs dans de bonnes conditions. «C'était un bon match face à la Guinée, notre première rencontre depuis la CAN-2017. Il y a eu des points positifs et d'autres négatifs, mais le plus important c'est d'avoir gagné pour être dans une bonne dynamique, d'autant plus que nous avons un nouveau sélectionneur. Je pense qu'il y a des choses à corriger avant d'affronter le Togo, pour démarrer cette phase de qualification avec une victoire», a déclaré Guedioura.

M. L.