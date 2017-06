Pour un bon départ

Par DDK | Il ya 29 minutes | 82 lecture(s)

La sélection nationale renouera avec la compétition officielle, ce soir au stade Tchaker, cinq mois après la dernière CAN ratée au Gabon, en accueillant le Togo pour le compte de la 1ère journée des qualifications à la prochaine édition de la compétition africaine.

Les poulains de l’Espagnol Lucas Alcaraz, qui ont repris confiance après leur succès en amical mardi passé au stade Tchaker face à la Guinée (2 à 1), aborderont les éliminatoires de la CAN 2019 (Cameroun) avec un moral au beau fixe. Les partenaires de Mahrez affichent la grande forme, sachant que tout le groupe est apte pour le service et il est à la disposition du staff technique, pour le match de ce soir face aux Eperviers emmenés par le chevronné Adebayor. Les Verts, qui ont eu quartier libre le lendemain du match face aux Guinéens, se sont remis au travail et se sont bien préparés pour ce rendez-vous. Le sélectionneur national et son staff ont visionné avec les joueurs quelques matchs du Togo, pour attaquer ce match avec tous leurs atouts et une idée précise sur les points forts et les points faibles de leur adversaire de la soirée. Tout le monde est mobilisé pour ce match et les joueurs sont animés d’une grande volonté d’ouvrir une nouvelle page, renouer avec les victoires et faire vibrer le public algérien. Le staff technique, à sa tête Lucas Alcaraz, apportera quelques changements dans le onze rentrant, mais sans vraiment le chambouler, en misant sur les cadres, comme Bentaleb, Mahrez, Brahimi, Slimani, M’Bolhi et Ghoulam. Ce match est d’une grande importance pour les Fennecs du Désert qui ne doivent en aucun cas le rater, pour entrevoir la suite des éliminatoires avec assurance et surtout préparer les deux prochains matchs des éliminatoires de la coupe du monde face à la Zambie avec plus de confiance. La balle est dans le camp des camarades de Brahimi qui sont appelés à sortir le grand jeu et éviter les erreurs commises face à la Guinée pour espérer arracher les trois points qui seront mis en jeu. Avec le soutien des supporters qui seront certainement au rendez-vous, la victoire ne devrait pas échapper aux Verts pour marquer ainsi un nouveau départ.

Aomar Moussi.