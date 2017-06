Benchikha nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 30 minutes | 78 lecture(s)

C’est officiel, l’ex-sélectionneur national Abdelhak Benchikha est le nouvel entraîneur du grand club marocain, le Raja Casablanca.

Il succède ainsi à M’Hamed Fakher qui a été remercié par la direction du club, après une saison à mettre aux oubliettes et les mauvais résultats enregistrés. Benchikha, qui était à l’IR Tanger depuis 2015 avant qu’il ne soit limogé dernièrement pour résultats négatifs, est de retour au Raja qu’il avait drivé pour une petite période de trois mois en 2014. Lors de son passage à Tanger, Benchikha a réussi à marquer de son empreinte son passage dans ce club en lui permettant d’atteindre le carré d’as en coupe du trône et en se qualifiant au tour préliminaire bis de la coupe de la CAF. C’est son troisième club au Maroc, après un passage réussi avec le Difaâ Hassani en s’offrant la coupe du Maroc en 2013. Abdelhak Benchikha espère que cette fois-ci sera la bonne avec le Raja Casablanca et qu’il aidera le club à retrouver sa réelle place et à jouer les premiers rôles et pour les titres.

A. M.