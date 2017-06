L’USMA veut recevoir à Bologhine

Par DDK | Il ya 29 minutes | 74 lecture(s)

La direction de l’USM Alger a saisi l’instance suprême du football africain (CAF), pour recevoir la formation égyptienne du Zamalek au stade Omar Hamadi de Bologhine.

Un match rentrant dans le cadre de la 4e journée de la phase des poules (Groupe B) de la ligue des champions d’Afrique. En effet, après avoir accueilli l’Ahly de Tripoli au stade Olympique du 5 Juillet (1ère journée) – une rencontre qu’ils ont d’ailleurs remportée sur le score large de 3 à 0 - et joué en déplacement lors des deux dernières journées, les Usmistes souhaitent accueillir les Égyptiens à Bologhine, comme annoncé sur le site officiel du club : «La direction de l'USM Alger a formulé une demande officielle auprès de la Confédération africaine de football, pour recevoir la formation égyptienne du Zamalek SC à Omar Hamadi. Il s'agit de la 4e journée du Groupe B de la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique qui se tiendra le 21 juin 2017 à 22h30", lit-on sur le site du club. Et d’ajouter : «La direction s'est concertée avec les joueurs et le staff technique et a opté pour le stade fétiche de Bologhine". À rappeler que la formation chère au président Haddad occupe la 2e place dans le groupe B, avec 4 points dans son compte et un point de retard sur le leader, le Zamalek, qui totalise, lui, cinq points, après 3 journées du début de cette phase des poules. Les Algérois, qui ont réussi une démonstration de force au stade Olympique, veulent retrouver leur stade fétiche de Bologhine face au Zamalek. Un choix que d’aucuns estiment qu’il risquerait de se retourner contre eux, comme ce fut le cas lors de cette finale dans la même compétition (Ligue des champions d’Afrique) perdue face au TP Mazembe en 2015.

A. M.