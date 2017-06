Le club souffre du manque d’infrastructures

Par DDK | Il ya 31 minutes | 70 lecture(s)

Les responsables des clubs de volley-ball de la commune de Béjaïa déplorent le manque flagrant d’infrastructures sportives, notamment ceux des clubs crées ces dernières années «qui ne disposent pas d’espaces adéquats, permettant la pratique de cette discipline».

L’exemple nous vient du Racing club sportif de Sidi-Ali Lebhar (RCSS), créé au mois d’avril 2015, qui a débuté avec les catégories des écoles et benjamins (filles et garçons). Les sportifs de ce club, que préside Belateche Lakhdar, s’entraînent au village de Zaouia sur une aire de jeu pour enfants qu’ils ont essayé d’aménager. «Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Nos filles et garçons s’entraînent au bord de la plage sur une aire de jeu pour enfants, car le quartier de Sidi-Ali Lebahr ne compte aucun espace pour la pratique du sport en général et du volley-ball en particulier. Nous avons frappé à toutes les portes, mais les responsables locaux n’arrivent toujours pas à solutionner ce problème. D’ailleurs, ils nous avoué que toutes les salles sont pleines. Nous lançons un énième appel aux autorités concernées pour soulager cette jeunesse pleine de volonté qui ne demande qu’un terrain adéquat pour s’entraîner’’, déclare le président dudit club.

Z. H.