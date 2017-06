Les U 13 et 14 de l’USMDBK dès demain en France

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les U 13 et 14 de l'USM Draâ Ben Khedda s'envoleront demain pour la France, afin de prendre part au tournoi international de football qui aura lieu à Nantes. La participation à ce genre de rendez-vous est devenue une tradition chez les jeunes des Ciel et Blanc, qui prennent part chaque année à des tournois internationaux en Europe. Les jeunes bambins de l'USM Draâ Ben Khedda seront, donc, accompagnés par quelques dirigeants et membres du staff technique, à leur tête le coach Rabah Tahir. Les poussins et benjamins de Draâ Ben Khedda passeront un séjour d'une semaine dans la ville de Nantes qui abritera ce tournoi qui verra la participation d'autres équipes des quatre continents. Les jeunes de Draâ Ben Khedda comptent réussir de bons résultats lors de cette compétition, en tentant de se classer parmi les meilleurs. C’est là l’objectif du coach Rabah Tahir « on a pour habitude de jouer des tournois internationaux en France et on fera tout pour réaliser un meilleur parcours possible » et de conclure « en plus ce sera une occasion pour ces bambins de se frotter aux autres jeunes des différents pays du monde et d’élever leur niveau. Pourquoi pas, attirer l’attention des recruteurs en Europe pour engager de jeunes talents de notre équipe qui renferme en son effectif des éléments de valeur capables de passer à un à un autre niveau. On a des jeunes pétris de qualités qui sont en mesure de se mesurer aux autres jeunes des équipes européennes ». On ne peut que souhaiter bonne chance aux poussins et aux benjamins de l’USM Draâ Ben Khedda, pour cette nouvelle aventure en France et plus précisément à Nantes qui débutera dès demain.

Massi Boufatis