«Je veux jouer dans un club de palier supérieur»

Le gardien de but de Hendou Club Azazga, Chabane Massinissa, veut évoluer dans un palier supérieur la saison prochaine et estime qu’il est temps pour lui de connaître d’autres sensations avec un club plus ambitieux.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, un mot sur le parcours de l’équipe en championnat ?

Chabane Massinissa : c’est un parcours honorable et on aurait pu terminer la saison avec une meilleure place au classement. Mais on a raté des points à domicile et à l’extérieur. Mais bon, dans l’ensemble, je dirai que notre saison a été honorable.

Qu’en est-il de votre avenir au HC Azazga ?

Pour le moment, je suis en vacances et je me repose. Je fais le vide autour de moi, en oubliant un peu le football, tout en m’entraînant en solo pour garder la forme. Je ne sais pas encore si je vais rester, ou changer d’air. En tout cas, si une bonne proposition se présente, je vais l’étudier. Je suis encore jeune et l’avenir est devant moi.

Donc, vous comptez changer d’air la saison prochaine ?

C’est possible, mais attendons les prochaines semaines pour voir plus clair. Je suis quelqu’un d’ambitieux et je veux passer à une autre étape dans ma carrière de gardien de but. Il y a des touches, mais rien de concret pour le moment.

Peut-on savoir quels sont ces clubs qui veulent s’attacher vos services ?

Il y a deux clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou de la division Honneur et des clubs algérois de la Régionale 2 et 1. Il y a même une touche avec un club de l’inter-région et un autre de la DNA. J’ai déjà joué à la JS Azazga et je connais mes qualités et je peux bien m’imposer dans n’importe quel club.

Peut-on dire alors que c’est votre dernière saison avec Hendou Azazga ?

Je ne peux me prononcer pour le moment, tout est une question de destin et je suis quelqu’un qui croit au destin. Je suis ambitieux et je veux bien évoluer dans un club de palier supérieur, pour progresser davantage et aller encore de l’avant. Je sais ce que je vaux et je crois dur comme fer en mes capacités de me frayer une place dans un club de division supérieure. Je tenterai même de subir des tests s’il y a un club de Ligue 1 ou 2 ouvrant ses portes aux jeunes talents.

Entretien réalisé par Massi Boufatis