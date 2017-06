Dramatique fin !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

C’est grave ce qui se passe au sein de la maison du MO Bejaia qui dans un passé récent a atteint la finale de la coupe de la CAF, et ayant déjà remporté la coupe d’Algérie et d’avoir fait partie du trio de tête en championnat.

Depuis son aventure africaine, les choses se sont détériorées et les résultats n’ont pas suivi, avec en conséquence cette relégation en ligue deux mobilis. Une descente aux enfers, qui n’est que la conséquence de l’instabilité qui a régné au sein de l’administration avec ces différents président qui se sont succédés Ikhlef, Attia, Hassissen et enfin Rezki, sans oublier les changements opérés à la barre technique après le départ d’Abdelkader Amrani, avec les arrivées de Henkouche, Boussaâda et Allou qui termine la saison avec ces jeunes, sachant que les seniors dans leur majorité, ont préféré mettre fin à leur aventure avec le MOB suite au non payement de leurs salaires depuis des mois. Le MOB n’a jamais vécu pareille déconvenue depuis sa création. L’équipe a quitté le terrain avant terme, à cause d’un effectif amoindri, après la blessure de 5 joueurs (4 en première mi-temps et un en seconde partie). L’arbitre a dû appliquer la loi en sifflant la fin de la partie sur le score de 3/0. Le coach du MOB, Amar Allou, nous a confié à la fin du match : «On ne pouvait pas espérer grand-chose, puisqu’on s’est déplacé avec 12 joueurs seulement, dont 2 gardiens et 3 blessés. Dans la première mi-temps, on a enregistré 4 blessés qui ont quitté le terrain et à la 52ème minute, un cinquième joueur s’est blessé et la loi ne permet pas de poursuivre le match avec moins de 7 joueurs. Mes joueurs ne sont pas responsables de cette situation, au contraire ils ont fait de leur mieux sur le terrain. Concernant le prochain match prévu pour mercredi prochain, on essayera de poursuivre la préparation pour terminer la saison avec une victoire, ce qui sera très importante pour le moral de ces jeunes joueurs». Cette situation confirme l’état catastrophique dans lequel se trouve le club des martyrs. Plusieurs seniors ont carrément refusé de faire le déplacement à Bechar et cela fait des mois que plusieurs autres multiplient les absences pour des raisons diverses. Mais la nouvelle direction essaie tant bien que mal de faire régner l’ordre et de régler les problèmes par ordre de priorité. La CRL a par ailleurs trouvé une issue en faveur des Vert et Noir.

Z. H.