«On recrutera un nouvel entraîneur»

Par DDK | Il ya 1 heure | 223 lecture(s)

Le président Hannachi était très heureux après que son équipe a assuré son maintien en Ligue 1 mobilis. Dans cet entretien, il revient sur ce point, parle de l’opération recrutement en prévision du prochain exercice, du conseil d’administration, qui sera renforcé d’ici quelques jours et de son avenir à la JSK.

La Dépêche de Kabylie : La JSK a enfin assuré son maintien, on devine que vous êtes très content…

Moh Chérif Hannachi : Dieu merci, la JSK a assuré son maintien malgré toutes les difficultés rencontrées tout au long de la saison. J’ai juré que la JSK ne descendra pas et j’ai tenu parole. Le club était victime de l’arbitrage, ce qui nous a coûté la perte de plusieurs points, mais aussi de saboteurs, notamment une partie politique qui veut nous saboter depuis trois ans.

A présent, vous allez entamer l’opération recrutement pour renforcer l’équipe pour la saison prochaine, n’est-ce pas ?

Effectivement, on renforcera l’équipe pour la saison prochaine pour qu’elle soit davantage performante. En plus d’un nombre de jeunes du cru qui seront promus seniors, on se réunira prochainement pour discuter du recrutement. On préservera les meilleurs éléments qui ont donné satisfaction cette saison et on renforcera les différents compartiments, pour que la JSK soit plus forte durant le prochain exercice.

Concernant l’homme d’affaires Issad Rebrab, est-il prêt à aider la JSK pour faire son recrutement ?

Il n y a pas de souci et Rebrab nous aidera, lors de ce mercato, à faire le recrutement en prévision de la saison prochaine. D’ailleurs, on se verra dans les toutes prochaines journées pour discuter de plusieurs points. Aussi, les actionnaires vont réintégrer le conseil d’administration d’ici le 22 du mois en cours. Ils seront au nombre de huit et apporteront leur apport.

Allez-vous garder le staff technique actuel en place ?

Pour la barre technique, on la renforcera par un entraîneur en chef. Cependant, si le duo Rahmouni - Moussouni veut rester, il sera dans le staff. On veut bâtir une grande équipe pour la saison prochaine, composée d’un bon staff et de bons joueurs.

Avez-vous fixé la liste des joueurs à libérer et ceux à recruter ?

Pour le moment, on n’a rien décidé à ce sujet. On se réunira dans les prochaines journées et on abordera tous ces points. En tout cas, on fera tout pour assurer un recrutement judicieux et bâtir une grande équipe pour la saison prochaine.

Après que la JSK a assuré son maintien, allez-vous rester à la tête du club la saison prochaine ou céder votre place ?

Je continuerai ma mission à la tête du club et je ferai tout pour bâtir une grande équipe. Toutefois, si, demain, une personne capable de gérer le club et ayant les moyens financiers nécessaires se présente pour présider le club, là, je lui céderai ma place. Si je pars, la JSK doit être entre de bonnes mains.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi