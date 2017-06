Le MCA valide son ticket

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

à la faveur de son large succès, avant-hier soir, sur le score sans appel de 4 à 0 devant l’Olympique Médéa, le Mouloudia d’Alger valide son ticket qualificatif à la prochaine édition de la ligue des champions d’Afrique.

Les poulains de Kamel Mouassa ont réussi une démonstration de force avec un Nekkache des grands jours, double buteur et passeur, face aux Olympiens de Médéa et ont pris la deuxième place, à une journée du baisser de rideau du championnat de Ligue 1 mobilis, en prenant même le large de l’USM Alger et de l’USM Bel Abbès qui ont tous deux perdu en déplacement face respectivement à l’ESS (2 à 1) et la JSK (1 à 0). Quels que soient les résultats de la dernière journée prévue après-demain mercredi, le MCA est assuré de garder cette 2e place qualificative à la prochaine édition 2018 de la ligue des champions d’Afrique, au grand bonheur des Chnaoua. Ceux-ci rêvent maintenant de voir leurs favoris s’offrir dame coupe et, pourquoi pas, accrocher une deuxième étoile en gagnant la coupe de la CAF où ils sont bien partis pour aller jusqu’au bout de l’aventure. Le Mouloudia d’Alger, engagé sur les trois fronts, est bien parti pour terminer la saison sportive 2016-2017 en force et avec, au moins, un titre. Les camarades de Chaouchi ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et comptent aller jusqu’au bout et faire plaisir aux supporters qui attendent des moments de bonheur et de joie cette saison, pour tacler leurs voisins usmistes. La prochaine demi-finale en dame coupe face aux champions de l’ES Sétif, prévue le 24 juin, s’annonce d’ores et déjà palpitante et prometteuse.

A. M.