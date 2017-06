Fin de mission pour Zafour

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Pendant que la direction de la JSM Béjaïa, à sa tête le président du CA Boualem Tiab, s’apprête à tenir une réunion de travail avant la fin de la semaine en cours pour débattre des questions d’actualité du club, une source révèle que l’une des priorités, du moment, des responsables béjaouis serait l’engagement d’un manager général chevronné.

Celui-ci aura pour mission de servir de trait d’union entre la direction et les joueurs, dans le but d’assurer la meilleure gestion possible du collectif et de ses préoccupations. C’est du moins aussi le vœu du boss Boualem Tiab qui l’a confié lors de sa dernière conférence de presse qui, selon lui, «cela éviterait les erreurs du passé». Dans ce cas de figure, l’on peut déduire dans la déclaration du premier homme fort des Vert et Rouge que la reconduction de Brahim Zafour à ce poste n’est pas du tout envisagée par la direction du club. Par ailleurs et comme nous l’avons évoqué dans une de nos précédentes éditions, les choses devraient s’éclaircir davantage cette semaine sur la question du nouvel entraîneur de l’équipe, sachant que Boualem Tiab et Mounir Zeghdoud qui se sont déjà entretenus au téléphone, se sont promis de se voir cette semaine à Béjaïa pour approfondir la discussion entre les deux parties. Une chose est déjà certaine, c’est que l’annonce de la venue de l’ancien joueur de la JSMB et de l’USMA fait déjà l’unanimité parmi les inconditionnels du club qui voient en lui le profil recherché pour conduire leur équipe favorite vers l’accession en Ligue 1, la saison prochaine.

B. Ouari