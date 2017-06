Le Bénin prend le meilleur sur la Gambie

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Dans le groupe D, où évolue la sélection nationale algérienne, le Bénin s’est imposé à domicile et devant ses supporters, avant-hier, sur le score d’un but à zéro.

L’unique but de la partie a été l’œuvre de Stéphane Sessegnon. À signaler que le Bénin et l’Algérie partagent la première place du groupe avec 3 points chacun. Lors de la deuxième journée, qui aura lieu au mois de mars de l’année 2018, les Verts iront donner la réplique à la Gambie, tandis que le Togo accueillera le Bénin. Pour rappel, la Gambie n’a jamais participé à une CAN.

A. M.