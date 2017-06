«On sera meilleurs à l’avenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, se dit satisfait du rendement de ses joueurs qu’il a tenu à féliciter au cours de la conférence de presse d’après match : «En première mi-temps, nous étions dans le bain. Malheureusement, nous n’avons pas été très efficaces devant les buts. C’est à ce moment-là que nous nous sommes mis en difficulté pour la suite de la rencontre. Je dois dire que le nombre des joueurs blessés dans cette partie a influé négativement sur le jeu, notamment avec la sortie d’Attal qui a eu une luxation de l’épaule. Il n’y a pas que lui, puisque même Feghouli a aussi quitté la partie blessé à la cuisse. J’estime que nous avons eu plus de difficultés en seconde période qu’en première», a déclaré Lucas Alcaraz. Justifie la baisse de régime de ses joueurs, le sélectionneur national enchaîne : «C’est un match qui s’est joué dans une période difficile. En plus de la fin de saison, il y a le régime alimentaire qui est complètement différent des autres jours, puisque les joueurs font carême. Mais fondamentalement, ce qui explique la baisse de régime en seconde période est le fait de n’avoir pas su concrétiser l’ensemble des occasions offensives en première période. Ce qui a influé négativement sur le rendement de mes joueurs». Le driver des Verts reste, néanmoins, confiant et optimiste pour la suite du parcours et les futures échéances : «On a analysé le jeu de l’équipe algérienne par le passé. Le rendement et le niveau des joueurs aussi. On est en train de mettre en place une nouvelle stratégie de jeu dans cette équipe. Mais je tiens à dire que toute stratégie de jeu a besoin de temps. On espère que cela apportera des fruits dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. J’espère avoir gagné un peu de temps avec ces deux dernières rencontres», a-t-il conclu.

A. M.