«Je me suis libéré et notre victoire est méritée»

Le jeune défenseur Youcef Attal, qui a joué une mi-temps avant de céder sa place à la reprise de jeu à Feghouli, a réussi une belle prestation.

À la fin de la rencontre, il a tenu à rassurer les supporters que sa blessure est sans gravité: «J’ai contracté une blessure à l’épaule, une petite fracture, et je vais voir avec le staff médical», a-t-il affirmé. Pour ce qui est de sa prestation, Attal estime qu’il s’est libéré : «Je me suis libéré après le premier match lors duquel j’étais sous pression. Avec la succession des matchs, je serai encore meilleur et confirmerai que je mérite une place dans cette sélection nationale», a-t-il déclaré. Enfin, pour ce qui est du résultat qui a sanctionné les débats entre les deux sélections, le sociétaire du PAC conclut : «On a donné de la joie aux supporters en leur offrant la victoire et j’espère qu’on a été à la hauteur. On promet d’être meilleurs encore lors de nos prochains matchs».

