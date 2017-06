Une victoire dans la difficulté

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

La sélection nationale a bien entamé les éliminatoires de la CAN 2019, en battant le Togo, avant-hier au stade Mustapha Tchaker de Blida, sur le score d’un but à zéro.

Un début prometteur pour le nouveau sélectionneur Lucas Alcaraz, qui a réussi sa deuxième victoire sur autant de matchs joués. Les camarades de Ryad Mahrez ont débuté la partie tambour battant, en se procurant la première occasion à la 7. Suite à un joli travail du jeune Attal, Slimani se présente seul face au gardien togolais, mais ce dernier s’interpose en évitant d’encaisser un but. Sur l’action qui suit, Brahimi d’un tir enveloppé, mais encore une fois le keeper togolais à la parade (9’). À la 15’, sur une sortie hasardeuse de M’Bolhi et une mésentente avec le jeune Attal, Laba en profite pour envoyer le cuir vers les buts, mais Bensebaini revient en catastrophe et sauve les Verts sur la ligne. Deux minutes plus tard et sur un joli centre de Mahrez, Slimani, d’une tête plongeante, mais le gardien de but adverse à la parade. Continuant dans leur domination, les poulains de Lucas Alcaraz parviennent à ouvrir la marque à la 23’, suite à une déviation de la tête de Slimani, pour Hanni qui, d’un joli lob, ne laisse aucune chance au keeper des Éperviers. La révélation de la sélection nationale, Attal Youcef, se joue de plusieurs joueurs adverses, en parcourant une trentaine de mètres, avant d’enchaîner avec un tir mais hors du cadre à la 38’. Deux autres actions à signaler pour les Verts aux 43’et 44’ par l’intermédiaire de Slimani, puis par Mahrez, mais le dernier rempart du Togo était bien en place, pour repousser le cuir à deux reprises. C’est sur ce petit avantage à l’avantage de la sélection nationale (1 – 0) que s’achève le premier half. Après la pause citron, le coach Alcaraz opère un premier changement en alignant Feghouli à la place d’Attal qui a contracté une blessure à l’épaule. La première action dangereuse est à mettre à l’actif des visiteurs, par Adebayor qui laisse pantois M’Bolhi et le cuir rase la barre transversale à la 53’. Le même joueur revient à la charge à la 56’ d’une balle croisée, mais le ballon passe à côté du cadre. La réaction des Verts s’est faite à la 64’, par l’entremise de Brahimi, mais le gardien adverse s’interpose. Soudani prend la place de Yacine Brahimi qui n’a pas apprécié son changement. Les Togolais, plus actifs et plus dynamiques en seconde mi-temps, étaient proches de l’égalisation. Le sélectionneur national procède, alors, à un autre changement forcé, en faisant sortir le rentrant Feghouli et en alignant Medjani dans l’axe de la défense, tout en décalant Mandi sur le côté droit de la défense. À la 87’, Soudani tente sa chance, mais le keeper togolais encore une fois. Les coéquipiers d’Adebayor ont failli égaliser à la toute dernière minute, fort heureusement le ballon passe à quelques centimètres du cadre, devant un M’Bolhi pantois sur cette action de Laba. Les Verts s’imposent dans la difficulté, mais ô combien ce succès est précieux, pour la suite du parcours dans ces éliminatoires, mais aussi pour les prochains matchs des qualifications au mondial 2018.

Aomar Moussi