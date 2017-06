«J’ai décidé de quitter, mais Hannachi me retient»

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le vice-président de la JSK, Malik Azlef, a affiché son intention de se retirer des affaires du club kabyle après que la JSK a assuré son maintien parmi les clubs de l’élite.

Cependant, le président Hannachi n’est pas prêt à laisser partir son bras droit qu’il a appelé, pour lui annoncer son refus de le laisser partir. Joint pour en savoir un peu plus sur son prétendu départ, le vice-président kabyle, tout en confirmant qu’il avait songé à quitter la JSK, a précisé qu’il prendra une décision finale prochainement. «Effectivement, j’avais décidé de quitter la JSK après que le club a assuré son maintien. Cependant, le président Hannachi a refusé mon départ en me demandant de continuer ma mission. Je suis fatigué et j’ai pris la décision de prendre du recul pour me reposer un peu. Je prendrai, prochainement, une décision définitive concernant mon avenir à la JSK», a-t-il déclaré

M. L.