Réunion du conseil d’administration jeudi

Selon une source proche de la direction kabyle, une importante réunion du conseil d’administration est prévue, jeudi au siège de la JSK, pour discuter de plusieurs points concernant le club.

Selon notre source, l’opération recrutement prendra la part du lion lors des discussions entre le président Hannachi et ses collaborateurs. Après que son club a réussi à assurer son maintien parmi les clubs de l’élite, le chairman kabyle se consacrera maintenant à l’opération recrutement, pour renforcer les rangs de son club, en prévision du prochain exercice. Selon toujours notre source, la liste définitive des joueurs à libérer pourrait être connue à l’issue de cette réunion. La direction kabyle a déjà décidé que les jeune Oukaci, Mesbahi et Tafni seront promus à l’équipe fanion, en plus de recruter des éléments capables d’apporter un plus à l’équipe dans les différents compartiments. Par ailleurs et selon des sources au fait des affaires du club, les Khelili, Izerghouf, Zerguine, Mebarki et Baïtèche seront libérés. Les joueurs en question ont même été écartés de la liste des 18 face à l’USMBA et le coach Rahmouni leur a préféré des espoirs. Tout porte à croire qu’ils ne seront pas concernés par le match de ce mercredi face au CRB qu’abritera le stade du 20 Août. En plus des éléments cités, il est attendu que d’autres joueurs soient, aussi, libérés. Hannachi a affirmé que seuls les joueurs qui ont donné satisfaction seront maintenus en prévision de la saison prochaine. Ainsi, le président kabyle compte faire le nettoyage dans la perspective de bâtir «une grande, équipe capable de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice», a-t-il affirmé précédemment.

Zouari intéresse la JSK

Selon une source autorisée, le milieu de terrain de l’USMBA Zouari intéresse la formation kabyle, pour un probable recrutement en prévision de la saison prochaine. À la recherche d’un bon milieu de terrain, la JSS est intéressée par cet élément, qui a réalisé une belle saison avec l’USMBA. Selon toujours notre source, les dirigeants kabyles entameront les contacts avec le joueur en question et d’autres éléments à partir de la semaine en cours. En concertation avec ses proches collaborateurs, le président Hannachi compte tout faire, pour réussir un recrutement judicieux.

Reprise hier soir

Les Canaris devaient reprendre, hier soir, le chemin des entraînements pour préparer le dernier match face au CRB qui se jouera demain après-midi au stade du 20 Août. Ce match est sans enjeu pour les Kabyles qui ont déjà assuré leur maintien parmi les clubs de l’élite après leur victoire face à l’USMBA. Le coach Rahmouni fera jouer les joueurs qui n’ont pas beaucoup joué lors de cette dernière rencontre. Les Kabyles veulent un bon résultat pour terminer la saison sur une bonne note.

