7 joueurs devant le conseil de discipline ce soir

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Suite à ce qui s’est passé lors du dernier match face à la JS Saoura, au cours duquel l’équipe a dû abandonner le match pour manque d’effectif sur le terrain (moins de sept joueurs) à la 52’, la direction du MOB a décidé de sévir contre les joueurs qui ont refusé de prendre part à ce match, alors que la saison n’est pas encore terminée. Sept joueurs, considérés comme des cadres, sont convoqués pour ce soir pour être traduits en conseil de discipline. Il s’agit de Rahmani, Lakhdari, Salhi, Bentayeb, Boucherit, Khadir et Bencherifa, qui n’ont pas jugé utile de faire le déplacement avec l’équipe, en prévision du match contre la JSS. Ainsi, le bras de fer continue toujours entre la direction et certains joueurs qui ont déposé leurs contrats au niveau de la CRL. À noter que les sept joueurs cités risquent d’être sanctionnés lourdement et de perdre même leurs droits.

Z. H.