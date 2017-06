Les supporters en colère

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Les supporters du MOB sont montés au créneau, condamnant le comportement de la délégation du club lors du match, samedi dernier, contre la JSS, où l’arbitre a dû arrêter la partie après la sortie de 5 joueurs mobistes pour cause de blessures.

Les supporters ne digèrent pas le fait que leur équipe se soit déplacée à Bechar avec seulement 12 joueurs dont 2 gardiens, un fait sans précédent dans l’histoire du club qui renferme 23 licences de joueurs seniors. Les Crabes imputent cette situation au staff technique qui n’a pas puisé dans la catégorie des U21 pour compléter la liste, ainsi qu’à l’actuelle direction qui n’a rien fait pour éviter cette mésaventure. Un de ces supporters que nous avons rencontré à Lacifa, un des fiefs du MOB, n’a pas mâché ses mots : «Ce qui s’est passé à Bechar est une honte pour le MOB qui a joué la finale de la CAF et pour Bejaia et sa population. Avec cette mentalité qui règne au sein de la maison béjaouie, le MOB risque le pire». Un autre ajoutera : «C’est très grave ce qui s’est passé à Bechar et je ne trouve pas les mots pour décrire ma déception. Où sont passés les 23 joueurs seniors à deux journées de la fin du championnat, ils doivent la payer très cher car ils ont touché à l’honneur du club et de toute la région».

On mise beaucoup sur Ighil Meziane

Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes éditions, la direction du MOB est en négociation avancée avec l’actuel entraîneur du DRBT, Meziane Ighil, qui a été touché par un émissaire du club. Des négociations préliminaires ont eu lieu dernièrement entre les deux parties et d’après une source crédible, Ighil a donné même son accord de principe pour entrainer les Crabes, mais il a exigé qu’on attende la fin du championnat pour entamer les négociations officielles.

Z. H.