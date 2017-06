Nora de l’US Béni Douala contacté

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

À en croire une source digne de foi, le capitaine de l’US Béni Douala, Ouassim Nora, auteur d’une saison époustouflante avec son club qui a raté de peu une accession historique en Ligue 2 Mobilis, serait pisté par la JSMB en perspective de la saison prochaine.

Notre source ajoute que le profil dudit joueur intéresserait beaucoup les responsables des Vert et Rouge qui ambitionnent de monter une équipe solide, capable de rivaliser avec les ténors de la Ligue 2 professionnelle, où la concurrence sera encore rude la saison prochaine pour les trois premières places, avec la présence de la JSMB, le MOB, l’ASO, le CAB, l’ASMO et autres. D’autre part, et comme indiqué dans nos précédentes éditions, la direction de Boualem Tiab, qui a déjà engagé les premiers pourparlers avec l’ex-entraîneur de l’US Biskra, Mounir Zeghdoud, attend de finaliser avec celui-ci d’ici la fin de la semaine en cours pour établir, tous ensemble, une feuille de route qui concernerait les objectifs et le nouvel effectif du club. À première vue, celui-ci serait composé de quelques jeunes du cru, que la direction voudrait prolonger, de certains titulaires de la saison passée et d’autres à recruter cet été.

B Ouari.