Kebbi Mohand, nouveau président

Par DDK | Il ya 1 heure | 73 lecture(s)

Lors d’une assemblée tenue à la salle des fêtes de la municipalité, Kebbi Mohand a été élu comme président de l’équipe de football du Racine Club de Seddouk, pour un mandat olympique.

Ce nouveau responsable est un enfant du club qui a débuté sa carrière comme joueur. Il a déjà présidé aux destinées du club Seddoukois de 1998 à 2014. Nous lui avons arraché ses impressions sur son départ et son retour au club. « C’est avec regret que j’ai quitté le club en 2014, dans des conditions pénibles ou je n’étais aidé à cette époque, d’ailleurs gérant le club avec des moyens de bord. Certes j’ai quitté la responsabilité mais pas le club du fait que je suivais de prés la situation. Aujourd’hui, même si les conditions ne sont pas favorables car le club traine une dette de l’ordre de 2.400.000,00 dinars, je ne pouvais dire non à ceux qui m’ont sollicité pour prendre les reines pour la simple raison que les intérêts du club passent avant tout. Pour la nouvelle saison, on engagera toutes les catégories car Seddouk a une école de football avec des joueurs du terroir qui sont formés en gravissant tous les échellons. Pour les moyens financiers, on compte sur les subventions étatiques et d’éventuels sponsors », a-t-il dit. L’équipe séniors du RC Seddouk a terminé la saison sportive2016/2017 à la 4° place au classement général avec 51 points à son compteur et l’équipe juniors a été plus performante en terminant à la 2° place.

L. Beddar