Le groupe au complet à la reprise

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

C’est avant-hier à 22h30 que les joueurs ont repris le chemin des entraînements au stade du 1er novembre, sous la houlette du duo Rahmouni - Moussouni. Une reprise effectuée en prévision du dernier match du championnat.

Ce retour au travail s’est déroulé dans la bonne ambiance. Tous les joueurs y étaient présents, y compris ceux qui n’étaient pas convoqués pour le match face l’USMBA, à l’image de Mebarki, Zerguine, Khelili, Izerghouf, Baïtèche et Medjkane. Les espoirs étaient aussi présents en force avec Guemroud, Oukaci, la nouvelle coqueluche du public kabyle, Mebarhi, le dernier buteur de la JSK contre l’USMBA, Renaï, Tizi Bouali et Tafni. Un beau monde qui affichait un bon moral. Un état qui augure de belles choses cet après-midi au stade du 20 Août. A noter que le groupe a été soumis à de multiples exercices physiques et techniques. En somme, tout s’est déroulé dans le calme avec un mental relevé.

Ultime séance hier à 17h30

Les camardes de Guemroud devaient effectuer une ultime séance hier au stade du 1er Novembre à 17h30. Un regroupement qui permettra de maintenir la forme des joueurs. Cet ultime galop sera, sans doute, mis à profit par le staff technique pour faire une dernière revue des effectifs et se faire, à l’occasion, une idée sur le onze rentrant face au Chabab de Belouizdad. Rahmouni, qui dispose de tout son arsenal, aura l’embarras du choix, pour dégager les dix huit qui seront du déplaceront à Alger.

S. K.