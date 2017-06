Par DDK | Il ya 13 minutes | 8 lecture(s)

Accosté avant-hier avant la séance de reprise des entraînements, l’entraîneur adjoint de la JSK, Fawzi Moussouni, a bien voulu livrer ses impressions à la veille du dernier match face au CRB : «La reprise s’est déroulée dans une bonne ambiance. Tout le monde est soulagé après avoir assuré le maintien en Ligue 1. C’est vraiment la délivrance. Maintenant, il nous reste un match qu’on va jouer sérieusement. L’objectif et de terminer la saison sur une bonne note», a déclaré Fawzi Moussouni. Questionné sur son devenir et celui l’entraîneur Rahmouni à la barre technique du club kabyle, l’ex-attaquant des Canaris répond : «Pour le moment on est toujours là. On a un dernier match à jouer et une fois cette mission accomplie, on abordera ce sujet avec la direction. On va se mettre à table avec le président Hannachi et c’est à partir de là que les choses vont s’éclaircir quant à notre devenir au sein du club».

Propos recueillis par S. K.