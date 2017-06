Finir en beauté

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

La JS Kabylie, qui s’est mise à l’abri à l’issue de l’avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, affrontera, ce soir à 17h00, le CR Belouizdad au stade du 20 Août 55.

Un alléchant classico qui se jouera sans pression entre deux équipes, dont le seul objectif est de finir la saison sur une bonne note. Dans cette optique, les Canaris, qui évolueront encore une fois avec un effectif remanié - sachant que le staff, fera sans doute confiance à deux ou trois jeunes du cru - semblent déterminés à réussir un bon résultat. En dépit de la difficulté qui les attend face aux Algérois de Belcourt, qui voudraient soigner un peu plus leur moral avant la demi-finale de la coupe d’Algérie face à l’USM Bel Abbès, les camarades de Raïah, qui joueront libérés de toute contrainte de danger, semblent, à priori, en mesure de tenir tête aux hommes de Badou Zaki qui doivent s’attendre à un forte opposition sur le terrain. Auteurs de deux victoires de suite, les Kabyles auront l’occasion de démontrer que leurs deux dernières performances n’étaient pas le fruit du hasard, mais celui d’un retour en force en cette fin de saison. En effet, débarrassés du stress de la relégation, les Canaris sont décidés à réussir un grand match face aux Belouizdadis qui auront, sans doute, la tête à la coupe d’Algérie. Une donne qui pourrait tourner à l’avantage des capés du duo Rahmouni - Moussouni au cours de ce match où une victoire leur permettrait de sauver, un tant soit peu, une saison des plus cauchemardesques. Un enjeu qui permet de miser sur un grand match des Kabyles qui se feront un devoir d’offrir un ultime succès à leurs fans, revenus en force ces dernières journées pour les soutenir et les encourager. Le déplacement massif à Médéa et la forte présence lors du dernier match à domicile face à Bel Abbès témoignent, en effet, de l’amour que porte le peuple kabyle à son club. Tout cela devrait inciter les coéquipiers de Juba Oukaci à se surpasser, cet après-midi sur le terrain du 20 Août, afin de procurer de la joie à leur public qui y sera certainement présent en grand nombre.

S Klari.