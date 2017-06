Le coach de la Pépinière sur le départ

Par DDK | Il ya 13 minutes | 8 lecture(s)

L’entraîneur de la Pépinière Sportive de Draâ Ben Khedda, Rachid Idrenmouche, qui a réussi du bon travail avec les bambins de cette école de football, est sur le départ.

C’est ce qu’il a confirmé lui-même, avant-hier, en révélant qu’il est sur les tablettes des dirigeants de l’USM Draâ Ben Khedda et de l’OS Moulediouane qui veulent s’attacher ses services, pour entraîner les minimes: «Tout à fait, j’ai été contacté par les responsables de l’USMDBK et de l’OSM pour entraîner les U15 (les minimes). Pour le moment, je n’ai encore rien décidé et tout devra s’éclaircir dans les prochains jours. Mais une chose est certaine, je rejoindrai l’un des deux clubs qui sont de la même localité, et ce pour servir les minimes de l’USMDBK ou de l’OSM avec ma modeste expérience dans le domaine de la formation», a-t-il déclaré. Et de conclure : «J’ai passé de bons moments avec la Pépinière Sportive et je crois qu’il est temps pour moi de changer d’air et de servir d’autres jeunes talents de ma région. Mais je resterai toujours au service de la PSDBK». Le technicien chevronné dans la formation, Rachid Idrenmouche, devra, donc, rejoindre l’USM Draâ Ben Khedda ou l’OS Moulediouane la saison prochaine, pour coacher les minimes.

M. B.