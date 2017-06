Quitter la Ligue 1 avec une victoire

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Le stade de l’unité maghrébine de Béjaïa sera le théâtre, ce soir, de la dernière rencontre du MOB en Ligue 1 Mobilis contre le NAHD, comptant pour la 30ème et dernière journée du championnat.

Après la mauvaise aventure de Béchar, les Crabes ont repris du travail hier (17h) pour préparer le match d’aujourd’hui. Amar Allou, coach du MOB, composera son onze rentrant avec les joueurs ayant fait le déplacement à Béchar en complétant la liste des 18 par d’autres de la catégorie des U21. Le staff technique a essayé de booster ses jeunes par un grand travail psychologique, en les incitants à fournir plus d’efforts lors de ce match pour décrocher les trois points de la rencontre et gagner des points individuellement, afin de taper à l’œil des dirigeants en gagnant une place dans l’équipe des seniors, ce qui débouchera sur un contrat professionnel. Sur un autre volet, la direction veut remettre un peu d’ordre au sein de l’équipe, en auditionnant sept joueurs, hier, devant la commission de discipline et une seconde liste sera convoquée prochainement et elle concernera les joueurs ayant boycotté le déplacement de Béchar.

Défalcation d’un point pour le MOB

Après l’arrêt de la partie ayant opposé le MOB à la JSS du samedi passé, suite à l’effectif réduit des Béjaouis (moins de 7 joueurs), la commission de discipline de la LNF a infligé aux Crabes match perdu par pénalité, défalcation d’un point et une amende de 100 000 DA, sans oublier la privation de la quote-part due au titre des droits de télévision pour ce match.

Karouf pisté

La direction du MO Béjaïa est sur les traces de plusieurs entraîneurs en prévision de la prochaine saison. Aux dernières nouvelles, le nom de Mourad Karouf, ex-coach de la JSK et du CRB Aïn Fekroun, est cité dans l’entourage du club et il a été proposé par un manager à Mustapha Rezki. Ayant réalisé du bon travail avec le CRB Aïn Fekroun en la sauvant de la relégation lors de la saison 2015-2016, Mourad Karouf a continué sa mission jusqu’à janvier dernier avant de claquer la porte. Pressenti pour driver le MOB la saison prochaine, Karouf est aussi sur les tablettes du CRB Aïn Fekroun, qui veut le récupérer, et de l’USM Annaba qui veut aussi l’engager.

A.M. et Z .h