Que de regrets pour la JS Boukhalfa !

La JS Boukhalfa, club pensionnaire de la division honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, n’est pas parvenue à arracher l’accession en Régionale 2.

Lors de l’exercice écoulé, les Banlieusards ont été pris de vitesse par leurs homologues de l’OS Moulediouane qui ont su comment négocier le dernier virage du championnat, en s’offrant le seul ticket mis en jeu en division honneur pour se frayer une place en division Régionale 2. Une accession amplement méritée pour les gars de Moulediouane qui n’ont pas démérité tout au long de la saison et qui ont tenu à s’offrir cet objectif, malgré la rude concurrence de la JSC Ouacifs et de la JS Boukhalfa. Au finish, les gars de Boukhalfa sont passés à côté, en cédant le terrain aux Oiseaux sportifs qui ont pris leur envol. Une saison à oublier pour le club cher au boss Ramdane Bouchakour, car il y avait bel et bien de la place pour l’accession au palier supérieur. Que de regrets, donc, pour la direction de la JS Boukhalfa, à sa tête Bouchakour. «C’est difficile de digérer ce ratage, car on avait de la place pour accéder, mais on a raté des matchs qui étaient à notre portée. On a perdu des points à domicile contre notre concurrent direct, l’OS Moulediouane, alors qu’on pouvait bien gagner», a déclaré Ramdane Bouchakour il y a quelques jours. Ce dernier reste, néanmoins, optimiste et confiant quant aux capacités de l’équipe de rebondir la saison prochaine, en visant à nouveau l’accession en Régionale 2 en estimant que «ce n’est que partie remise et il faut juste se remettre au travail, tout en retenant les leçons pour repartir du bon pied». «Je reste persuadé que la JS Boukhalfa pourra, bel et bien, faire partie des équipes de la Régionale 2 dès la saison 2018-2019. On va essayer d’engager des joueurs de qualité qui répondront à nos attentes et qui seront à la hauteur de nos aspirations», ajoute-t-il. Le rêve de l’accession en Régionale 2 reste toujours l’objectif numéro un de la direction de la JSB, à sa tête Ramdane Bouchakour. Alors, il faut attendre le début de préparation pour connaître la qualité de l’effectif, et les moyens qui seront déployés pour réussir un tel objectif, car il y aura de la concurrence en l’air, avec la présence de plusieurs équipes qui vont afficher leurs ambitions pour se frayer une place au soleil. La JS Boukhalfa, ce club qui a une longue histoire, peut bien rivaliser avec les meilleurs, et ce sera le cas la saison prochaine, comme l’a déclaré Ramdane Bouchakour, le président de ce club.

A. M.