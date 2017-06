«On aurait pu prétendre à l’accession»

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Le coach de la JS Tadmaït, Arezki Khelouat, estime que son équipe aurait pu prétendre à l’accession, si elle avait bien négocié certaines rencontres à domicile et même en dehors de ses bases.

La Dépêche de Kabylie : Votre commentaire sur le parcours de la JST cette saison ?

Arezki Khelouat : Je crois que notre parcours est positif du moment qu’on a terminé sur le podium dans notre groupe qui a vu la montée de l’ES Assi Youcef en division honneur, que je félicite au passage pour son sacre. Quant à nous, je dirai que plusieurs facteurs ont influé négativement sur notre parcours.

Vous voulez dire que la JS Tadmaït aurait pu prétendre à l’accession ?

Bien sûr qu’on aurait pu accéder en division honneur si on avait bien négocié certaines sorties à domicile, où on a fait des faux pas, et même en dehors de nos bases. Ceci sans oublier l’absence récurrente de certains joueurs aux entraînements. Tout ça a joué en notre défaveur. Sans diminuer de la valeur de nos adversaires, je peux vous dire que notre classement ne reflète pas les qualités de ce groupe qui pouvait, sans prétention aucune, dominer ses adversaires de bout en bout.

Qu’est-ce qu’il faut pour que la JS Tadmaït retrouve sa place en division honneur ?

Beaucoup de choses, à commencer par l’engagement des joueurs de se donner à fond et d’honorer, comme il se doit, les couleurs de ce club qui a une longue histoire. Il faut aussi que tout le monde se mobilise derrière la JS Tadmaït qui mérite bel et bien de jouer dans la cour des grands de la wilaya de Tizi-Ouzou, en division honneur et même en régionale. Il suffit juste d’une bonne organisation et que les gens aident ces jeunes, pour aller de l’avant et percer davantage. La pâte existe et vous pouvez former une équipe de grand calibre avec des joueurs de grande qualité. Ce n’est pas ce qui manque à Tadmaït qui est une pépinière de footballeurs.

Qu’en est-il de votre avenir à la barre technique de la JST ?

Que voulez vous que je vous dise, je suis prêt à continuer à condition que certaines choses changent dans le sens positif. En plus, la JS Tadmaït, c’est chez moi et je veux bien réussir quelque chose de bon avec cette équipe, en permettant à ses supporters de retrouver la division honneur dès la saison prochaine.

On vous laisse le soin de conclure…

On a passé de bons moments tout de même avec la JS Tadmaït cette saison, et je remercie les joueurs qui étaient exemplaires et disciplinés, sans omettre de remercier les dirigeants, à leur tête le président Moh Choubane qui fait de son mieux pour l’équipe, car ce n’est pas facile de gérer les affaires d’un club avec toutes les charges durant toute la saison. J’espère que la saison prochaine sera celle de la JS Tadmaït avec à la clé un retour en division honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. C’est là, le souhait le plus cher de tous les Tadmaitis qui aiment ce club.

Entretien réalisé par Massi Boufatis