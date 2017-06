«Le challenge de l’accession m’attire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Mounir Zeghdoud signera prochainement son contrat en qualité d’entraîneur en chef de la JSMB pour la saison prochaine.

Contacté pour en savoir davantage sur la teneur de ses pourparlers avec le président béjaoui, l’ancien joueur de la JSMB et de l’USMA dira d’emblée : «Je dois dire que ce sera avec un énorme plaisir que je reviendrai à la JSMB, pour y travailler en tant qu’entraîneur après y avoir joué et gagné le trophée de la coupe d’Algérie. Ce club n’est pas à présenter et sa place se trouve naturellement en Ligue 1. Et c’est ce à quoi on s’attellera tous ensemble dès ma prise de fonction. On fera en sorte de bâtir une équipe solide capable de faire face à la concurrence des autres prétendants à l’accession.» Questionné sur son avis sur le parcours de la JSMB lors de la saison qui vient de s’écouler, Zeghdoud ajoutera : «L’équipe avait un déficit en attaque notamment, ce qui lui avait fait perdre beaucoup de points précieux, alors que pour un club qui joue habituellement l’accession, il se doit plutôt de parer à ces choses là. L’effectif qui a joué la saison passée nécessite forcément des renforts de choix, c’est d’ailleurs ce qui a été convenu avec le président, à savoir pourvoir tous les compartiments avec un recrutement ciblé, ceci tout en songeant, bien entendu, à garder l’ossature». Prié de s’adresser à travers ces colonnes aux supporters du club, Zeghdoud conclura : «La galerie de la JSMB est connue pour son attachement à son équipe fétiche. Je lance un appel à tous les amoureux de la JSMB, pour rester derrière leur équipe et, main dans la main, on fera en sorte de réaliser une saison meilleure que la précédente avec, au bout, le retour de la JSMB en Ligue 1.»

B Ouari.