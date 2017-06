Attal out pour trois semaines

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Le jeune néo-international, Youcef Attal, sociétaire du Paradou AC, qui a contracté une blessure lors du match Algérie – Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 (Cameroun), sera indisponible pour trois semaines.

Le jeune de 19 ans, qui souffre d’une luxation de l’épaule, a dû céder sa place, juste à la pause, à son coéquipier Sofiane Feghouli, qui lui aussi est blessé (contracture de la cuisse) et qui a été remplacé avant la fin du match. Attal, auteur d’une belle prestation face aux Eperviers, de l’avis de ses coéquipiers et de tous les observateurs, est sur les tablettes de deux clubs espagnols, le Real Bétis et le Deportivo La Corogne, où il a subi des tests il y a quelques semaines. La direction du Real Bétis a pris de l’avance dans le dossier de recrutement de ce jeune joueur pétri de qualités, mais elle doit accélérer les choses, sinon elle risque de le perdre en faveur du Deportivo.

A. M.