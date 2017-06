L’école de l’AS Fréha, garçons et filles, remporte le trophée

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

L’école de Handball de l’AS Fréha, garçons et filles, s’est distinguée en finale de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou, en remportant le trophée.

En effet, les U13 (garçons) de l’AS Fréha se sont imposés en finale de cette Dame coupe face à leurs homologues de Handball club Tizi-Ouzou sur le score de 16 à 9. Une vraie démonstration de force et une domination territoriale des bambins de cette formation, qui étaient supérieurs à leurs adversaires lors de cette finale qui s’est jouée la semaine passée, dans la soirée, au niveau de la salle omnisports du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. C’est aussi le cas pour les joueuses de l’AS Fréha (U12) qui ont été sacrées vainqueurs de Dame coupe, au grand bonheur des amoureux de la petite balle ronde de la région de Fréha, en battant la formation de Draâ Ben Khedda sur le score de 15 à 8. Des coupes, des médailles et d’autres cadeaux ont été remis aux vainqueurs par les responsables de la ligue de handball de Tizi-Ouzou, à leur tête Arezki Kedyem. Ces consécrations démontrent que les dirigeants de l’AS Fréha sont en train d’accomplir du bon travail dans le volet formation et le meilleur est à venir, promettent-ils. Les techniciens Allili Ahcène et Madame Katia en sont pour beaucoup dans ces distinctions. Ils ont cueilli les fruits d’un travail de longue haleine, avec ces petits garçons et petites filles qui ont honoré, comme il se doit, la petite balle ronde dans la région de Fréha. Malgré le peu de moyens, les garçons et filles de l’AS Fréha ont marqué de leur empreinte cette saison sportive 2016-2017, en étant à la hauteur des aspirations de ceux qui ont misé sur leurs talents et leurs capacités. De l’avis des observateurs, ces handballeurs et handballeuses peuvent réussir d’autres consécrations à l’échelle nationale et même servir le football national, en injectant du sang neuf dans les différentes catégories des sélections nationales de handball. Une chose est certaine, l’AS Fréha est une vraie pépinière de handballeurs et il suffit juste de les mettre dans de meilleures conditions et de les pousser à aller encore de l’avant, pour d’autres consécrations et d’autres trophées. Les dirigeants et le staff technique comptent investir dans cette école de hand-ball pour permettre à ces bambins et bambines de progresser davantage et de se frayer une place dans de grands clubs de l’élite, de la petite balle ronde.

Massi Boufatis