Saci signe à l’AS Aïn M’lila

Le défenseur Saci Samir, qui évoluait à l’USO Amizour (DNA), a officiellement signé, lundi dernier, pour une saison au profit du nouveau promu en Ligue 2 Mobilis, l’AS Aïn M’lila, a-t-on appris de l’intéressé.

Il est à rappeler que le défenseur Samir Saci, né le 21 mars 1991 à Beni Djelil, est une valeur sûre qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs, et que son vœu était de jouer dans un club de haut niveau. C’est désormais chose faite. Saci apportera certainement le plus nécessaire à l’équipe de la Hodna, en tout cas c’est ce qu’attendent de lui les responsables du club. Il dira à ce sujet : «Je suis très conscient de ma mission, je suis là afin de donner le meilleur de moi-même et contribuer à la réussite de ce club. Avec la contribution de tous, on réalisera un bon parcours, car je veux vraiment réussir avec ma nouvelle équipe». Un départ attendu de ce jeune pétri de qualités qui a réussi une belle saison avec l’US Oued Amizour en division nationale amateur, où les Amizourois ont terminé sur le podium (3e place). De l’avis des observateurs, les responsables de la formation d’Aïn M’lila ont réussi un bon coup, en engageant Samir Saci qui était convoité par d’autres clubs de la DNA et de la Ligue 2 mobilis. Son départ laissera un grand vide au sein du groupe de l’US Oued Amizour, en prévision de la prochaine saison, mais une occasion pareille ne pouvait être ratée par un joueur très ambitieux aspirant à percer et progresser davantage en évoluant dans un club de palier supérieur. L’ASAM, qui revient parmi l’élite après une longue traversée du désert, n’entend pas faire de la figuration dans un groupe où les grosses pointures ne manquent pas. Conscients du challenge à jouer, les dirigeants de l’équipe travaillent inlassablement le volet recrutement, afin de mettre tous les atouts de leur côté, pour réaliser une bonne saison et répondre ainsi aux attentes de leurs supporters. Dans ce contexte, l’on croit savoir que l’arrière gauche de l’Amel Bou Saada, Benyahia Zinedine, a été également engagé.

Samy H.