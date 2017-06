«C’est le moment de retrouver la Ligue 1»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 163 lecture(s)

Nassim Stiti, qui a été formé à la JSK et qui a passé 12 années dans ce club avant de porter le maillot de l’US Béni Douala lors des deux dernières saisons, estime qu’il est temps pour lui de retrouver la Ligue 1.

La Dépêche de Kabylie : Qu’elles sont vos nouvelles?



Nassim Stiti : Comme vous le savez, c’est les vacances et je me ressource auprès de ma famille pendant ce mois de Ramadhan. Je me repose et je fais le vide autour de moi, après une saison époustouflante en division nationale amateur avec l’US Béni Douala.

Une saison qui s’est achevée, malheureusement, par ce ratage d’accéder en Ligue 2 Mobilis ?

C’est une saison difficile à digérer, car on avait la possibilité de décrocher le ticket pour l’accession en Ligue 2 Mobilis, mais au final c’est le RC Kouba qui a été sacré champion au goal-average particulier, puisqu’on a terminé avec le même nombre de points (59 points). Ils ont pris ce léger avantage après notre défaite à Kouba et le nul concédé à Tizi-Ouzou. C’est rageant de rater cet objectif, car on pouvait bien le réaliser.

Qu’est-ce qui a fait que l’US Béni Douala n’a pas pu arracher cette accession tant souhaitée et rêvée ?

Je crois qu’on a raté l’accession à Tizi-Ouzou, où on a fait des faux pas face au RCK, notre concurrent direct, sans oublier cette défaite amère concédée face à la JS Hai El Djebel. Il y a aussi ces erreurs d’arbitrage, comme c’était le cas face à M’Khadema où on méritait de gagner, mais l’arbitre en a décidé autrement en nous privant de la victoire.

Vous avez effectué votre formation et jusqu’en seniors avec la JSK, avant de rejoindre l’USBD il y a deux saisons en arrière…

Tout à fait. J’ai commencé à la JSK avec les benjamins en 2004 et j’ai fait toutes mes classes dans ce club jusqu’en seniors et j’ai même été convoqué deux fois en match de demi-finale contre Aïn Fekroun et dans un match de championnat. Par la suite, j’ai rejoint l’US Béni Douala où j’ai réussi l’accession en DNA et cette saison on a raté de peu une autre accession en Ligue 2. Je ne garde que de bons souvenirs de mon passage à l’USBD.

Vous songez certainement à rebondir la saison prochaine ?

C’est clair. Comme pour tout joueur ambitieux, je veux bien retrouver le haut niveau et la Ligue 1. Je crois que j’ai le potentiel technique et physique pour rejouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Je veux relancer ma carrière dès la prochaine saison.

Avez-vous des contacts avec des clubs de Ligue 1 ou 2 ?

Oui j’ai des contacts avec des clubs des deux Ligues, mais je préfère ne pas divulguer leurs noms en attendant de finaliser. J’espère conclure avec un club de Ligue 1 ou 2 dans les prochains jours.

Et qu’en est-il de votre aventure avec l’USBD ?

Pour le moment, le président ne nous a pas contactés et je ne sais pas quand est-ce qu’il va le faire. De toutes les manières, je n’écarte pas la possibilité de continuer avec l’US Béni Douala. Mais pour ne rien vous cacher, je veux jouer en Ligue 1.

Entretien réalisé par Massi Boufatis