Confiance renouvelée au coach Merzak Semghoun

La direction de l’Olympique Club Makouda a décidé de renouveler sa confiance au coach Merzak Semghoun, pour driver l’équipe fanion la saison prochaine.

Ce technicien qui a fait ses preuves déjà au sein de la JS Boukhalfa et du CRB Tizi-Ouzou avec les jeunes catégories, a été appelé à la rescousse, avant le début de la deuxième moitié du championnat de la division pré-honneur. Merzak Semghoun a réussi de bons résultats depuis sa prise de fonction en permettant à l’OC Makouda de finir le championnat dans le TOP 5 du groupe. L’équipe a réussi une remontée spectaculaire dans le classement. Ce qui a donc permis aux poulains de Merzkak Semghoun de rebondir et de surclasser plusieurs équipes qui étaient mieux placées pour faire partie du TOP 5 du groupe. «Je crois qu’un climat de bonne entente règne entre moi et les joueurs qui étaient réceptifs et attentifs. Ce qui m’a facilité la tâche et m’a permis aussi d’appliquer mon programme de travail qui a été mis en place et en exécution au fil des matchs», a déclaré le coach. Et d’ajouter : «La suite vous la connaissez avec à la clé de bons résultats enregistrés. On a terminé la saison sur une bonne note». Concernant sa reconduction à la barre technique de l’OCM, Merzak Semghoun estime que «tout a été ficelé presque avant la fin du championnat. On s’est, d’ailleurs, réunis avec le dernier match pour parler de la prochaine saison et des objectifs tracés. Je crois que l’OC Makouda peut largement jouer l’accession, surtout que l’équipe disposera d’un terrain où s’entraîner, sachant que les travaux du stade de Makouda sont achevés et l’équipe recevra à domicile et devant ses supporters. Ce qui va constituer un avantage de taille pour l’équipe et les joueurs pour faire le plein at home et bien négocier le championnat de wilaya pour réaliser l’accession au palier supérieur». Et de conclure : «Ça va m’aider aussi à faire mon travail convenablement et d’appliquer mon programme de préparation, pour faire progresser les joueurs et leur permettre de gagner en confiance». On ne peut que souhaiter bonne chance et grande réussite au coach Semghoun avec l’OC Makouda.

Massi Boufatis