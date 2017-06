«Mon contrat expire en 2018»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 120 lecture(s)

Arrivé l’été dernier en provenance du NAHD, Lakhdar Drifel n’a pas réalisé une saison prolifique en buts avec son équipe (quatre buts seulement). Néanmoins, il a été l’auteur de belles prestations sur l’ensemble des matchs qu’il a disputés durant toute la saison. Ce qui lui a, d’ailleurs, valu le respect des supporters du club et de la direction qui compte le garder dans son effectif pour la saison prochaine.

La Dépêche de Kabylie : Comment passez-vous vos vacances ?



Lakhdar Drifel : Après une dure saison marquée par l’échec de l’objectif de l’accession en Ligue 1, je crois qu’il était temps de prendre du recul, pour se reposer et reprendre son souffle avant la reprise du travail. Présentement, je passe le plus clair de mon temps avec ma famille et mes amis. Le mois sacré du Ramadhan aidant, je consacre aussi beaucoup de temps pour me rapprocher de Dieu, en ne ratant aucune prière des tarawih. J’effectue, aussi, une séance de footing un jour sur deux, histoire de garder la forme. Voilà tout.

La direction du club vient de désigner Mounir Zeghdoud comme nouvel entraîneur. Qu’en pensez-vous ?

C’est une bonne chose pour l’équipe. La direction du club a fait un excellent choix, car Zeghdoud a fait un excellent travail avec l’US Biskra où il avait d’ailleurs contribué grandement à son accession en Ligue 1 Mobilis. J’espère qu’il réussira la même chose avec la JSMB qui, elle aussi, mérite amplement sa place parmi l’élite. On aurait pu d’ailleurs accéder la saison passée si on n’avait pas raté un virage aussi important lors des dernières journées du championnat. Pour tout dire, on a, certes, gaspillé beaucoup de points chez nous, mais le sort de certaines rencontres de fin de saison n’était pas en notre faveur non plus, alors qu’on méritait amplement d’être récompensés par une accession après une dure saison faite de sacrifices. Hélas, il va falloir tourner la page et se tourner vers l’avenir, en tentant de faire mieux la saison prochaine.

Votre contrat expire en juin 2018 et la direction du club compte vous garder dans son effectif dans la perspective de la saison prochaine. Un commentaire ?

En tout cas, moi, je suis prêt à honorer mon contrat jusqu’au bout avec, pourquoi pas, une accession en Ligue 1 avec la JSMB. En effet, j’aimerais bien y contribuer dès la saison prochaine, car ce club mérite entièrement sa place parmi l’élite. C’est un club professionnel qui renferme aussi un public connaisseur. Celui-ci qui, qui nous a beaucoup soutenus tout au long de la saison dernière, mérite aussi qu’on lui procure de la joie. Tout en étant proche de son équipe, il a le droit d’exiger plus pour la voir toujours plus haut.

Entretien réalisé par B. Ouari.