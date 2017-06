Six joueurs du cru promus !

Par DDK | Il ya 51 minutes | 145 lecture(s)

Après avoir bouclé le championnat de Ligue 1 Mobilis sur une bonne note en imposant le nul (1 - 1) au CR Belouizdad chez lui, la JSK semble se projeter sur la saison prochaine.

En effet, le président Hannachi n’a pas perdu de temps pour concrétiser une de ses promesses, à savoir la promotion de joueurs ayant émergé dans la catégorie U21. Des enfants du club, dont certains ont participé au sauvetage de la JSK. Ainsi, après les Renaï, Tafni, Tizi Bouali et Guemroud, qui avaient paraphé leurs contrats la saison dernière, ce sont six autres joueurs du cru qui viennent d’être promus à leur tour. Il s’agit des deux attaquants Ahmed Mesbahi, Juba Oukaci et des défenseurs Smaïl Meziane, Youcef Dahlal, Makhlouf Naït Rabah et Ramdane Ferguene. C’est avant-hier, soit au lendemain du match face au CRB, que tout a été conclu lors d’une cérémonie. Les Youcef Dahlal, Makhlouf, Naït Rabah et Ramdane Ferguene étaient les premiers à avoir paraphé leurs contrats dans l’après-midi. Un bail d’une durée de trois années chacun avec un salaire mensuel de 200 000DA. Pour ce qui est des deux autres, à savoir Mesbahi et Oukaci, c’est dans la soirée d’avant-hier qu’ils ont été conviés à signer leurs contrats. La durée et le salaire de ces derniers n’ont pas été divulgués, du moins jusqu’à hier. Auteurs d’une bonne saison et évoluant ensemble depuis presque huit ans, ces jeunes promus aux dents longues sont capables d’apporter le plus attendu d’eux à une équipe qui a grandement besoin de ses enfants à même de lui permettre de retrouver son lustre d’antan. La promotion de ces jeunes a été plutôt bien accueillie du côté des supporters qui souhaitaient voir les enfants du club « reprendre le pouvoir » au sein de leur équipe qui a perdu ces dernières années de sa grandeur, que ce soit au niveau national que continental. Une donne qui attriste les amoureux des Canaris qui ont hâte de revoir leur équipe retrouver son véritable statut. Les jeunes du cru, qui seront au nombre de douze la saison prochaine, semblent avoir toutes les qualités pour redorer le blason de la JSK. La direction du club semble avoir tiré les enseignements des dernières saisons qui furent cauchemardesques.

S Klari.