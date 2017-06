L’USMA sur le podium

Par DDK | Il ya 52 minutes | 136 lecture(s)

À la faveur de son large succès sur le score sans appel de 5 à 2, mercredi soir au stade Omar Hamadi de Bologhine face à la JS Saoura, lors de cette dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, l’USM Alger termine la saison à la 3e place.

Les poulains de Paul Put qui ont fini le championnat avec le même nombre de points que leurs voisins du MC Alger (50 points), ont un goal-average défavorable (aller 1 - 2 et retour 2 - 2). La formation usmiste qui a donc cédé son titre de champion à l’ES Sétif, sera appelée la saison prochaine à prendre part à la coupe de la CAF. Alors que l’adversaire de la soirée, qui a terminé lors du précédent exercice à la 2e place, se contente cette saison de la 5e place avec 45 unités à son actif. Les camarades d’Oussama Darfalou, auteur d’un triplé face aux gars de la Saoura, sont toujours en course en ligue des champions d’Afrique, où ils prennent part à la phase des poules et occupent la deuxième place après trois journées, avec 4 points dans leur compte et avec un point de retard sur le leader du groupe B, le Zamalek (Egypte), son prochain adversaire lors de la 4e journée.

A. M.