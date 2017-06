Ahmed Gasmi meilleur buteur

Par DDK | Il ya 51 minutes | 116 lecture(s)

L’attaquant du Nasr Hussein Dey, Ahmed Gasmi, est sacré meilleur buteur du championnat de Ligue 1 mobilis pour la saison sportive 2016-2017.

À rappeler que Gasmi a marqué 14 buts et devance l’attaquant du CR Belouizdad Hamia, auteur de 13 buts. L’ex-attaquant de la JSMB et de l’USMA a, ainsi, confirmé son grand talent de chasseur de buts et des surfaces, en contribuant de fort belle manière aux résultats enregistrés par les Sang et Or cette saison lesquels ont terminé à la 7e place avec 40 points dans leur compte. Lors du dernier match du championnat, Ahmed Gasmi n’a pas raté l’occasion en marquant le but du NAHD face au MO Béjaïa et en permettant à ses partenaires de revenir à la maison et de finir la saison sur une bonne note, à l’issue d’un match nul (1 – 1).

A. M.