«Des joueurs ont déshonoré le MOB»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 93 lecture(s)

Dans cet entretien, le président du conseil de gestion du MO Béjaïa, Rezki Mustapha, parle de la position du MOB concernant l’affaire du match contre la JSS, ainsi que de l’avenir du club.

La Dépêche de Kabylie : Que comptez-vous faire après le scandale de Bechar ?

Rezki Mustapha : Nous avons fourni beaucoup d’efforts depuis notre arrivée, pour régler le problème financier des joueurs et ces derniers nous déshonorent en refusant de faire le déplacement à Bechar. Honnêtement, je suis déçu par ce comportement mesquin et nous allons sévir en sanctionnant les perturbateurs et les initiateurs de ce scandale. On a convoqué 7 joueurs en conseil de discipline et d’autres seront aussi auditionnés.

Qu’en est-il de l’affaire de la CRL ?

Le verdict est reporté pour le 22 juin prochain après notre audition le 8 juin dernier. Nous avons déposé un dossier solide contre ceux qui ont déposé leurs contrats et nous aurons gain de cause.

Avez-vous déjà discuté de la liste des libérables et ceux à convoiter ?

Concernant les joueurs en fin de contrat, nous avons appliqué sur eux le règlement intérieur, dont son point sur les objectifs du club. Les joueurs étaient compréhensifs et ont accepté de céder 2 à 3 mensualités. Pour ce qui est des joueurs sous contrat et qui veulent changer d’air, on ne retient personne contre son gré, mais on est là pour défendre l’intérêt suprême du MOB. Celui qui veut sa libération n’a qu’à venir la négocier.

Peut-on connaître le nom du nouveau coach des Crabes ?

Sans divulguer leurs noms, on est en contact avec deux entraîneurs et les négociations se poursuivent encore. Honnêtement, on veut éviter les erreurs du passé et on prendra le temps qu’il faut pour désigner celui qui remplit les conditions du profil recherché. On veut un entraîneur qui maîtrise le groupe et les vestiaires. Un entraîneur charismatique, répondant à notre politique et imposant le respect.

Propos recueillis par Z. H.