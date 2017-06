Une première réussie pour l’ES Ath Ouanèche

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Engagée la saison passée en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, dans la division pré-honneur, l’Étoile Sportive Ath Ouanèche s’est distinguée en terminant la saison dans le top 5 du groupe B.

Les gars d’Ath Ouanèche ont surpris plus d’un, en terminant la saison à la 4e place dans leur groupe, avec 40 points dans leur compte. Sur les 24 matchs disputés en championnat, l’ES Ath Ouanèche, qui recevait ses adversaires à Béni Douala, a réussi à s’offrir douze victoires, tout en arrachant quatre matchs nuls et en s’inclinant à huit reprises. L’attaque de l’ESA a frappé à 39 reprises, tandis que la défense a encaissé 30 buts. Une différence de buts de +9 pour cette jeune formation qui s’est lancée pour la première fois en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou pré-honneur. Un parcours des plus honorables pour les athlètes de cette jeune équipe qui a réussi de bons résultats, devant des adversaires connus pour leur expérience en compétition officielle, à l’image de l’US Tala Athmane qui a terminé à la 5e place, l’US Bouhinoun (8e), la JSE Moulediouane (9e), l’Olympique Makouda (10e) et l’US Kemouda (11e). Pour dire que les gars de l’ES Ath Ouanèche ont fait de leur mieux pour achever cette première participation dans le haut du tableau. Ils auraient même pu terminer sur le podium, sachant que le troisième au classement, le CS Oumlil, a fini son parcours avec 41 unités à son actif. Cette jeune équipe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque les dirigeants visent un meilleur classement la saison prochaine, avec, pourquoi pas, une première montée dans son histoire en division honneur de Tizi-Ouzou. Ce qui reste possible, vu la grande dynamique qui anime le groupe, ainsi que la direction qui ne compte pas lésiner sur les moyens, pour faire sortir de l’anonymat Ath Ouanèche et lui permettre de se frayer une place parmi les ténors du championnat de la division honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou, comme le CA Fréha, l’Étoile Draâ El-Mizan, la JS Boukhalfa, l’US Azazga, la JSC Ouacifs pour ne citer que ces équipes, qui affichent, d’ores et déjà, leurs ambitions en prévision du prochain exercice footballistique.

