La RS Illoula Oumalou en lice

La section de football la Renaissance Sportive Illoula Oumalou, dans sa catégorie U14, prendra part au tournoi international de football de Béjaïa, qui aura lieu du 3 au 10 juillet.

Un tournoi qui va regrouper 16 clubs venus de différentes régions du pays et de quelques pays étrangers. Les benjamins de la RS Illoula Oumalou sont versés dans le groupe A, aux côtés des formations de GAM Souk Ahras, AAS Constantine, EST Batna et COK. À noter que cet évènement sportif mondial est parrainé par l’ex-international algérien Mustapha Dahleb. Les organisateurs de ce tournoi auront à récompenser le vainqueur, l’équipe la plus disciplinée et même les vaincus, avec des titres collectifs mais aussi individuels, dont le Soulier d’Or, le Gant d’Or, le Ballon d’Or... Cette festivité footballistique internationale sera certainement rehaussée par la présence des autorités locales et il est fort probable que le ministre de la jeunesse et des sports soit convié à donner le coup d’envoi de ce tournoi qui verra la participation de plusieurs clubs de renommée internationale. Quant aux jeunes bambins de la Renaissance Sportive Illoula Oumalou, ils sont animés d’une grande volonté de réaliser un bon parcours avec à la clé, pourquoi pas, une qualification en finale, ou le titre de l’équipe la plus fair-play. Les dirigeants de la RSIO, entre autres les Ammar Khodja Ali, York, Arezki Farid, Kaoubi Mohand, Chebri Chaban, Cherifi Meziane, Ahmed Messaoudène et Belkhalfa Moussa, affirment n’avoir rien laissé au hasard, en mettant les benjamins dans de bonnes conditions et en les préparant, comme il se doit, pour ce rendez-vous international qu’ils ne veulent en aucun cas rater. En tout cas, ils promettent de faire honneur à la région d’Illoula Oumalou. Par ailleurs, la Renaissance Sportive Illoula Oumalou a reçu une invitation pour participer à un autre tournoi international en France «Paris Worl Cup» qui se déroulera du 7 au 13 juillet prochain. Mais les responsables de la RSIO ne peuvent avoir leurs visas d’entrée en français à temps, sachant que d’après ces derniers, qui se sont déplacés jusqu’au consulat de France à Alger, les rendez-vous sont prévus pour le mois d’août prochain. Ce qui va empêcher les bambins de la Renaissance Sportive Illoula Oumalou de se rendre en France pour participer à ce tournoi mondial. Mais ils espèrent que l’année prochaine (2018), les benjamins ou les poussins de la RSIO seront au rendez-vous et participeront à ce tournoi qui se déroule chaque année à Paris et qui regroupe plusieurs équipes venues de différents pays du monde.

Massi Boufatis