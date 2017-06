«J’accorde la priorité au club, mais...»

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Alors que la direction de la JSM Béjaïa n’a toujours pas procédé à la régularisation des arriérés de salaires des joueurs, faute de subventions dans les caisses, des clubs de Ligue I notamment lorgnent avec insistance sur certains cadres de l’équipe.

Ces clubs sont nombreux à pister des joueurs de la JSMB, pour les enrôler dans leurs effectifs, dans la perspective de la saison prochaine. C’est le cas du portier Sofiane Kacem qui vient de recevoir deux offres simultanées, émanant du DRB Tadjenant et du NAHD qui voudraient l’engager à tout prix dans leurs clubs respectifs. Ces deux offres font suite à celle de la JS Saoura l’ayant déjà contacté après la fin du championnat, le 13 mai dernier. Ceci dit, l’enfant de Tixraine qui se dit honoré par ce vif intérêt que lui portent des formations de Ligue 1, préfère toutefois donner la priorité à son club actuel, comme il nous le confirme à l’autre bout du fil : «Il est vrai que ce ne sont pas les offres qui manquent depuis un certain temps, mais dois-je vous rappeler encore une fois que la priorité ira encore à la JSMB où j’attends de discuter avec le président sur mon argent et mon avenir au sein de ce club. En tout cas, je ne vous cache pas que je serais uniquement tenté par le challenge de l’accession avec la JSMB», déclarera-t-il. Les dirigeants sont donc appelés à faire des efforts pour retenir le keeper Kacem Sofiane qui risque de changer d’air, s’ils ne s’alignent pas sur les propositions des clubs qui l’ont sollicité. Boualem Tiab qui mise sur les cadres et avec un renfort de qualité, pour jouer l’accession en ligue une mobilis, ne va certainement pas rester les bras croisés et fera tout son possible, pour convaincre le gardien Sofiane Kacem de continuer l’aventure avec les Vert et Rouge la saison prochaine. Il faut dire que même si la direction de Tiab se trouve en position de force vu que les éléments ciblés restent encore liés au club par une autre année de contrat, il n’en demeure pas moins que les camarades de Merbah se disent lassés d’attendre leur argent qui n’arrive toujours pas dans leurs comptes. Donc il faut tout d’abord régler la situation financière de ces joueurs pour parler ensuite de la prolongation de leurs contrats, sinon dans le cas contraire, ils risquent de changer d’air cet été. cela dit, le joueur reste encore sous contrat avec le club jusqu’en 2018.

B. Ouari.