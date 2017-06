Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Joint hier au téléphone pour en savoir plus sur sa prochaine destination, le milieu de terrain offensif des Canaris, Juba Oukaci, a confirmé ses contacts avec plusieurs clubs de Ligue 1 et 2, tout en affirmant que la priorité sera accordée à la JSK : «C’est vrai que j’ai des contacts avec plusieurs clubs de Ligue 1 et 2. Je peux citer l’USMH, l’O Médéa, le MOB et la JSMB. Mais j’accorderai la priorité à la JSK. Je suis un enfant du club, donc je ne peux tourner le dos à la JSK, pour peu qu’on m’estime à ma juste valeur. D’ailleurs, demain à 14h00 (aujourd’hui, ndlr), j’ai un rendez-vous avec le président. J’espère qu’on trouvera un terrain d’entente et que tout se passera dans de bonnes conditions», a déclaré l’attaquant des Canaris

S. K.