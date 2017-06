Le grand travail débutera cette semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Après une saison catastrophique et un bilan sportif négatif, couronnés par une relégation après 4 bonnes saisons passées en Ligue 1, la nouvelle direction, à sa tête Amar Boudiab et Mustapha Rezki, respectivement président du CA de la SSPA/MOB et du conseil de gestion, va débuter son véritable travail cette semaine par ordre de priorités.

La première opération consiste à recruter un entraîneur capable de mener le MOB à bon port. D’après nos sources, Meziane Ighil et Neghiz sont en pôle position, pour driver les Vert et Noir. À en croire la direction du club, le nom du futur coach sera connu cette semaine. Après le staff technique, la direction va entamer le volet recrutement et libération, en établissant la liste des joueurs à retenir, ceux à libérer et les probables joueurs à contacter, pour défendre les couleurs du MOB. Un chantier qu’elle doit négocier et réaliser en parallèle avec le nouveau coach. Si ce travail se réalise en fonction du planning établi, le MOB sera remis sur les rails et peut, même, démarrer la saison sous de beaux auspices, pour entamer son aventure en Ligue 2 mobilis.

Bouakaz contacté

L’ex-entraîneur tunisien du RCR, Bouakaz, a été contacté officiellement par un membre du conseil de gestion. Le technicien tunisien a demandé un temps de réflexion avant de répondre aux sollicitations des Béjaouis qui veulent l’enrôler, pour jouer l’accession la saison prochaine.

Un point de presse du président prochainement

D’après le président du conseil de gestion et afin d’informer les fidèles du club notamment sur la feuille de route à prôner en prévision du prochain exercice footballistique, la direction organisera un point de presse prochainement, pour mettre les choses au clair sur tous les points concernant la vie du club, le travail réalisé jusqu’à maintenant et l’avenir du club des martyrs.

Les 14 stadiers remerciés

Afin de minimiser les charges et les dépenses, le conseil de gestion a adressé des courriers individuels aux 14 stadiers que compte le club, les informant que leur mission a pris fin avec la fin du championnat. D’après une source au fait des affaires du club, les dirigeants ne penseraient à garder que deux agents de sécurité.

