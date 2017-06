Aïn Turk - Taguedit, une finale inédite

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le stade OPOW Rabah Bitat de Bouira a abrité, le week-end dernier, les demi-finales de la coupe d’Algérie inter-quartiers des joueurs non structurés, dans sa phase de wilaya. Les deux rencontres qui se sont déroulées en nocturne, ont drainé une foule d’amateurs de la balle ronde. Le premier match disputé vendredi a mis aux prises l’équipe de Kadiria à Aïn Turk (Bouira), remportée par l’équipe de la commune de Bouira sur le score de 3 à 2. Samedi, c’était l’équipe donnée comme favorite dans cette cinquième édition de la coupe d’Algérie inter-quartiers, à savoir Taguedit, qui a pris le meilleur, non sans encombre devant son homologue de Dechmia sur le score étriqué de 2 à 1. À noter que l’équipe de Taguedit a réussi un sans faute depuis le début de cette phase de wilaya, en remportant l’ensemble de ses matchs, contrairement à l’autre finaliste, Aïn Turk, (trois victoires et un nul). Toutefois, la finale inédite qui opposera les équipes de Taguedit à Aïn Turk aura lieu demain, mardi, à partir de 22h30 au niveau du stade OPOW Rabah Bitat.

M’hena A.