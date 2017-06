Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

L’équipe de l’Olympique Taourirt Mokrane a raté d’un cheveu l’accession en division honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou, lors du précédent exercice. Les joueurs de l’OTM n’ont pas démérité et ont réussi un bon parcours dans le groupe C, en terminant le championnat à la 2e place avec seulement deux points de retard sur le champion du groupe, l’ES Sikh Oumeddour qui vient de retrouver le palier supérieur. La formation de Taourirt Mokrane, troisième club représentant la région du Fort National aux côtés de l’Olympique N’Ath Yirathen (Groupe B) et l’ES N’Ath Irathen (Groupe A), a été à la hauteur des aspirations des responsables qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour atteindre cet objectif. Mais au final, l’accession leur a échappé au grand dam des supporters qui ont cru en leurs favoris jusqu’à la dernière journée de la saison. Mais ça n’a pas été le cas et l’ES Sikh Oumeddour a pris de l’avance depuis plusieurs journée et les hommes de Youcef Ouafi ont su comment valider le seul ticket qui était mis en jeu pour se frayer une place au soleil. Mais bon, ce n’est que partie remise pour les Chebbah Arezki, Mammeri Wahab and co, qui comptent rebondir la saison prochaine (2017-2018), en visant cet objectif d’accession en division honneur. Les moyens humains, matériels et financiers existent et la direction compte mettre le paquet, en réunissant toutes les conditions avant l’entame de la préparation d’inter saison, pour permettre aux joueurs et au staff technique de travailler dans la sérénité et être complètement concentrés sur leur sujet. L’espoir est permis même s’ils savent pertinemment que beaucoup de concurrents seront en lice pour les faire bousculer, mais avec cette hargne et cette rage de vaincre qu’affichent les gars de Taourirt Mokrane, il y a de quoi espérer atteindre ce but. Un objectif qui reste l’unique et seul préoccupation des responsables de l’Olympique Taourirt Mokrane qui comptent bel et bien faire sortir la région de l’anonymat et remettre ce club à sa réelle place. Les préparatifs vont bon train et des contacts ont été entrepris avec plusieurs joueurs de la région, qui seront engagés cet été pour former une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleurs de la division pré-honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou. Une chose est certaine, l’Olympique Taourirt Mokrane aura son mot à dire la saison prochaine et l’accession restera son seul et unique objectif.

M. B.