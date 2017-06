Belkalem invité d’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Les responsables de l’Union Sportive Timizart, club pensionnaire de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou, ont organisé une cérémonie de fin de saison en l’honneur des athlètes et de tous ceux qui sont proches de l’équipe et des jeunes.

Cette réception qui a eu lieu dans la soirée de jeudi au niveau de l’école primaire les frères Tighedine à Souk El-Had, s’est déroulée dans une ambiance conviviale et a été rehaussée par la présence du maire de Timizart, Mohand Tiouchichine, du vice-président d’APW, Kamel Ouguemat, des deux sénateurs Mohand Ikherbane et Moussa Tamadartaza et bien sûr par l’invité d’honneur et de marque l’international algérien Essaïd Belkalem. Ce dernier, qui se trouve en vacances en Algérie et chez lui à Djemaâ Saharidj, a tenu donc à répondre favorablement à l’invitation des responsables de l’US Timizart et à partager ces moments de joie avec les athlètes du club de différentes catégories, tout en posant en photos souvenirs avec eux. Des cadeaux ont été remis aux meilleurs athlètes du club, qui ont réussi de belles prestations dans les différentes catégories lors de la saison écoulée. Les dirigeants ont tenu à remercier tout le monde pour les efforts fournis durant la saison sportive 2016-2017, pour permettre aux jeunes de l’US Timizart de la terminer dans de bonnes conditions et avec les honneurs. Les responsables de l’UST ont aussi remercié toutes les parties ayant participé à la bonne marche de toutes les catégories, en leur venant en aide sur le plan matériel et financier, et les encouragements dont ils ont eu droit. La saison prochaine s’annonce sous de bons auspices pour l’US Timizart qui compte marquer son territoire en réussissant un bon parcours et avec, pourquoi pas, une accession au palier supérieur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou.

Massi Boufatis