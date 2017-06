Un réservoir à exploiter

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Les jeunes de l’ES Tigzirt ont réussi un bon parcours en championnat et en coupe de wilaya de Tizi-Ouzou lors de la saison qui vient de s’écouler. Les U 15 et 20 ont même atteint le stade final de Dame coupe, en ratant de peu le doublé, après qu’ils ont été sacrés champions dans leur groupe (5). Les minimes, drivés par le coach Belkacem, se sont inclinés en finale sur le score de deux buts à un devant leurs homologues du CA Fréha. C’est le cas aussi pour les juniors qui ont perdu la finale face au DC Boghni sur le score de deux buts à zéro. Les deux finales, qu’a abritées le stade Oukil Ramdane, a été, donc, une occasion pour les responsables de l’ES Tigzirt de voir de plus près ces jeunes talents de la région qui n’ont pas démérité, en réussissant un parcours positif lors de cette compétition, même si, au final, ils ont laissé des plumes en ratant les deux trophées mis en jeu. Mais une chose est certaine, ces minimes et juniors sont l’avenir de l’ES Tigzirt, surtout les juniors dont la plupart va intégrer la catégorie senior la saison prochaine. Ce qui va constituer un acquis pour l’équipe fanion qui va compter sur ses purs produits. Pour rappel, l’équipe senior a terminé la saison sportive 2016-2017 à la 6e place avec 41 points dans son compte. Avec une meilleure préparation, tout en injectant du sang neuf dans le groupe et en puisant dans ce réservoir de jeunes, l’ES Tigzirt présentera certainement un meilleur visage la saison prochaine et aura son mot à dire en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou de la division honneur. De toute manière, les responsables comptent investir dans les jeunes catégories, car elles constituent l’avenir du club, et placer certains d’entre eux dans des clubs de paliers supérieurs. C’est là l’objectif recherché par la direction de l’ES Tigzirt qui veut bien voir ses meilleurs joueurs progresser et donner une autre dimension à leurs carrières de footballeurs. La pâte existe et il suffit juste de persévérer et le meilleur est à venir. Les dirigeants de l’ES Tigzirt comptent donner plus de chance à ces jeunes en les intégrant avec les seniors, tout en mettant les moyens nécessaires pour permettre à toutes les catégories jeunes du club de faire sensation lors du prochain exercice sportif 2017-2018 qui se profile à l’horizon.

M. B.