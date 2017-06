Une dizaine de joueurs sur le départ

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Comme c’était le cas la saison dernière, la direction du club aurait sur son calepin une dizaine de joueurs à libérer. En effet, même si la liste n’a pas encore été rendue publique, il est quasi certain que les joueurs à libérer sont les Rial, Berchiche, Medjkane, Sebie, Izerghouf, Baiteche, Zerguine, Mebarki et Khellili. En plus de ce lot, le portier Malek Asselah, qui s’est assuré de ne pas prendre part aux quatre premiers matchs de la saison en raison de sa dernière suspension pour comportement antisportif, pourrait être invité à changer d’air la saison prochaine.

Encore sept postes à pourvoir

La direction de la JSK, qui a déjà renforcé avec les Nait Rabah, Meziane, Dahlal, Ferguene et Oukaci le groupe de joueurs presque assuré de figurer dans l’effectif la saison prochaine, à savoir les Asselah, Boultif, Redouani, Ferhani, Guemroud, Raiah, Banabou, Tafni, Aiboud, Djerrar, Yettou, Benaldjia et Boulaouidet, disposera, sans compter les joueurs espoirs promus en senior, Renai , Mesbahi, Tizi Bouali et le gardien Saidoun, d’au moins sept postes à pourvoir. Il ne reste en fait à la direction du club pour monter une grande équipe que d’opérer un recrutement judicieux.

Medjkane dépose plainte

Selon des indiscrétions, l’arrière gauche émigré, lamine Medjkane, qui n’a plus rejoué depuis le dernier match de la coupe de la CAF, a saisi la CRL, la semaine dernière, pour obtenir ses droits, notamment le versement de ses arriérés de salaires. En effet, le joueur réclamerait à la direction kabyle cinq mensualités. Outre ce cas, on a appris que d’autres joueurs seraient sur le point de lui emboiter le pas, pour le même motif.

Mesbahi et Oukaci signent pour 3 ans

Les deux jeunes réservistes de la JSK Oukaci Juba et Ahmed Mesbahi ont rencontré, hier après-midi, le président Hannachi. Les deux parties ont trouvé un accord avec le boss kabyle qui a répondu à leurs exigences financières, en leur accordant un salaire à la hauteur de leurs aspirations. Les deux joueurs pétris de qualités ont signé chacun un contrat de trois années. Contacté hier, Juba Oukaci était content de poursuivre l’aventure avec la JSK : «J’ai trouvé un accord avec le président et je suis heureux de défendre le maillot kabyle la saison prochaine avec les seniors», se réjouit-il. Même son de cloche chez son équipier, l’attaquant Mesbahi : «Le président a su comment me convaincre pour parapher mon premier contrat professionnel et je serai à la hauteur de la confiance placée en moi la saison prochaine», a-t-il dit.

